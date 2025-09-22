Mário Soares visitou as Selvagens há 34 anos

Mário Soares, que em 1991 era Presidente da República, chegava às ilhas Selvagens há precisamente 34 anos. O representante máximo da Nação fez, primeiramente, uma curta passagem pelo Aeroporto da Madeira, seguindo depois para embarque na fragata ‘Álvares Cabral’.

Foi debaixo de uma chuva intensa que foi recebido pelas mais altas entidades madeirenses, no aeroporto. Recusou tecer quaisquer declarações, argumentando que nos encontrávamos em período eleitoral.

“É sempre um prazer vir à Madeira e ser recebido tão cordialmente pelas suas altas autoridades”, disse, acrescentando apenas que realizava a visita “por sugestão da Marinha de Guerra Portuguesa para efectuar uma viagem até às ilhas Selvagens que têm um significado importante não só para a Madeira como para Portugal”.

O secretário regional de Turismo, João Carlos Abreu, foi quem acompanhou Mário Soares nesta visita.