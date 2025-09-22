Trump vê reconhecimento da Palestina como recompensa para Hamas

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita que reconhecer o Estado da Palestina, como fez Portugal no domingo, "é uma recompensa" para o movimento islamita palestiniano Hamas, disse hoje a porta-voz da Casa Branca.

Segundo Karoline Leavitt, Trump vai abordar esta decisão, tomada entre domingo e hoje por vários países, no seu discurso perante a Assembleia-Geral das Nações Unidas para lhes transmitir que, para ele, trata-se de "palavras e não de ações concretas suficientes".

Além de Portugal, o Reino Unido, o Canadá e a Austrália formalizaram o reconhecimento do Estado palestiniano no domingo, esperando-se que outros países, como França, façam o mesmo hoje, durante uma conferência de alto nível sobre a solução dos dois Estados - Israel e Palestina -, copresidida por Paris e Riade.

A representante da Casa Branca indicou que o Presidente vai atacar as "organizações globalistas" que "colapsaram a ordem mundial", na sua participação no primeiro dia da 80.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, na sede da organização em Nova Iorque.

O Presidente norte-americano, que rompeu alianças tradicionais com a sua diplomacia transacional e abordagem nacionalista, fará o seu primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas desde que regressou ao poder.

O líder republicano aproveitará a oportunidade para "expor a sua visão simples e construtiva para o mundo", disse Karoline Leavitt.

Donald Trump pretende vangloriar-se da sua ação pacificadora na ONU, já ele que afirma ter posto fim a "sete guerras" desde o seu regresso à Casa Branca, em janeiro.

Trump também manterá conversas bilaterais com os homólogos ucraniano, Volodymyr Zelensky, e argentino, Javier Milei, seu aliado.

Também realizará uma reunião com os líderes de vários países muçulmanos (Catar, Arábia Saudita, Indonésia, Turquia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Jordânia), indicou ainda a porta-voz da Casa Branca.