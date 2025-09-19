Humoristas norte-americanos solidarizam-se com o suspenso Jimmy Kimmel

Os humoristas norte-americanos Jon Stewart, Stephen Colbert e Jimmy Fallon abriram na quinta-feira os seus programas de comédia de grande audiência com referências explícitas e solidariedade implícita face à suspensão do 'rival' comediante Jimmy Kimmel.

Jimmy reacts to ABC's decision to suspend @JimmyKimmel after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF? #FallonTonight pic.twitter.com/v5wLrPEAOM — The Tonight Show (@FallonTonight) September 19, 2025

Kimmel, no seu espaço televisivo, abordara o assassinato do ativista de extrema-direita Charlie Kirk, apoiante do presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, que foi morto a tiro durante um comício no estado Utah, sugerindo que estava a haver capitalização política do sucedido.

🚨NEW: Stephen Colbert's opening tonight will forever be remembered as one of the most powerful moments of late-night comedy in modern history.



This is a must-watch. Damn. 🔥



pic.twitter.com/9jpKKMIcyx — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 19, 2025

A televisão ABC suspendeu-lhe o programa depois de o presidente da entidade reguladora das comunicações dos EUA (FCC, na sigla inglesa), Brendan Carr, ter dito que havia fortes argumentos contra Kimmel e que a empresa-mãe, Walt Disney Company, podia vir a ser responsabilizada.

🚨NEW: "The Late Show with Stephen Colbert" just dropped its first response to ABC, FCC chair, and Disney firing Jimmy Kimmel.



Trump ain't sleeping tonight. 🤣



This is a must-watch. 🔥



pic.twitter.com/JhemSNUNj3 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 19, 2025

Stewart optou pela sátira, Colbert -- que também tem ameaça de cancelamento sobre si por parte da televisão CBS - foi mais institucional, alegando "censura", e Fallon elogiou Kimmel e desejou que o cómico continuasse a fazer o seu trabalho.

An obedient Jon Stewart offers a refresher on the rules of free speech (White House-approved) in the wake of Jimmy Kimmel's suspension pic.twitter.com/4uj18ZziNG — The Daily Show (@TheDailyShow) September 19, 2025

Kimmel ainda não se pronunciou sobre o assunto. Os seus apoiantes dizem que Carr, o dirigente da FCC, interpretou mal as suas palavras e que, em momento algum, o humorista sugeriu que o suspeito da autoria do assassinato de Kirk, Tyler Robinson, era um conservador.