Trump nega conversações para preparar "mudança de regime" na Venezuela

O Presidente norte-americano, Donald Trump, negou hoje ter mantido conversações com elementos da sua administração para planear uma "mudança de regime" na Venezuela.

O republicano falava aos jornalistas a bordo do Air Force One, durante o regresso a Washington após uma visita de Estado ao Reino Unido, noticiou a agência Efe.

Um repórter perguntou-lhe se tinha falado com o secretário de Estado Marco Rubio ou com os líderes militares sobre uma possível mudança de regime na Venezuela, ao que Trump respondeu sucintamente: "Não, não falei".

As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela têm aumentado nas últimas semanas devido ao destacamento militar norte-americano no mar das Caraíbas, que Washington alega ter como objetivo combater o tráfico de droga do país sul-americano.

De acordo com Trump, as forças norte-americanas afundaram até agora pelo menos três embarcações que alegadamente transportavam droga em águas internacionais, matando as pessoas que seguiam a bordo.

No entanto, a Venezuela nega que fossem traficantes e classifica os ataques como ilegais.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, alertou que a Venezuela está numa fase de "luta desarmada", mas realçou que, se "fosse atacada pelo império americano", passaria "imediatamente à luta armada" para enfrentar "o grupo invasor ianque (americano)".

Nas últimas semanas, Maduro apelou à população para que se aliste na milícia, um corpo altamente politizado, criado pelo falecido presidente Hugo Chávez, assim como anunciou um plano de defesa e o envio de 25.000 membros das forças armadas para as fronteiras.

A administração Trump está a oferecer uma recompensa de até 50 milhões de dólares (42 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) por informações que levem à captura de Maduro, a quem acusa de liderar o chamado Cartel dos Sóis, uma alegação que o governo venezuelano nega veementemente.