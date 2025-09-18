Jimmy Kimmel suspenso indeterminadamente pela cadeia ABC por comentários sobre Charlie Kirk

A cadeia televisiva norte-americana ABC suspendeu hoje por tempo indeterminado o programa de Jimmy Kimmel, por comentários que este célebre humorista fez sobre o assassinato do ativista Charlie Kirk.

A decisão da estação foi tomada após a Nexstar, que representa os canais locais afiliados da ABC em todo o país, suspender por tempo indeterminado o programa "Jimmy Kimmel Live!", em horário nobre, devido aos comentários do humorista sobre Kirk, personalidade dos media conservadores assassinado a 10 de setembro.

"Os comentários do Sr. Kimmel sobre a morte do Sr. Kirk são ofensivos e insensíveis num momento crítico do nosso discurso político nacional, e não acreditamos que reflitam o espectro de opiniões, visões ou valores das comunidades locais em que nos encontramos", disse Andrew Alford, presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar.

"A Nexstar opõe-se veementemente aos comentários recentes feitos pelo Sr. Kimmel sobre o assassinato de Charlie Kirk e vai substituir o programa por outra programação nas suas afiliadas da ABC", adiantou a empresa.

No seu monólogo de segunda-feira, Kimmel disse que, após a morte de Kirk, no último fim de semana o país atingiu "novos níveis mínimos".

"O gangue MAGA (movimento do Presidente Donald Trump) tentou desesperadamente caracterizar o tipo (Tyler Robinson) que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não um deles, fazendo tudo o que podia para obter ganhos políticos", disse o humorista.

"Entre as acusações, houve... luto - na sexta-feira, a Casa Branca colocou as bandeiras a meia haste, o que gerou algumas críticas, mas, a nível humano, é visível o quanto o Presidente está comovido", ironizou Kimmel, antes de cortar para um clipe em que jornalistas perguntam a Trump como está a lidar com a morte de Kirk, e este responde "muito bem", passando a falar da construção do novo salão de baile na Casa Branca.

Donald Trump considera suspensão de Jimmy Kimmel pela cadeia ABC "boa notícia"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como uma "boa notícia" a suspensão do programa do humorista Jimmy Kimmel por parte da cadeia televisiva norte-americana ABC.

"O programa de Kimmel, com as suas baixas audiências, está cancelado; parabéns à ABC por finalmente ter tido coragem", disse Trump, na quarta-feira, na rede social que detém, a Truth Social.

O chefe de Estado republicano chamou a Kimmel "um completo falhado" e enfatizou que, na sua opinião, os níveis de audiência do programa "Jimmy Kimmel Live!" "são terríveis".

Um porta-voz de Kimmel não respondeu até ao momento a solicitações de comentários.

Tal como Stephen Colbert, célebre humorista da CBS, Kimmel tem criticado consistentemente no seu programa na ABC Donald Trump e muitas das suas políticas.

A CBS anunciou no verão passado que iria cancelar o programa de Colbert no final desta temporada, alegando motivos financeiros, embora alguns críticos questionem se a sua posição em relação a Trump teve algum impacto.

Nascido a 13 de novembro de 1967 em Nova Iorque, Kimmel apresenta desde 2003na ABC o programa Jimmy Kimmel Live!, que lidera regularmente as audiências entre os programas de entretenimento e se tornou viral com as suas entrevistas e 'sketches'.

Anteriormente, trabalhou em rádios e televisões locais, onde desenvolveu o seu estilo satírico.

Participou como ator e produtor e recebeu prémios Emmy pelo seu trabalho em comédia televisiva.