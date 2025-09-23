Sérgio Gonçalves reúne com Femme Empower para debater próxima Estratégia Europeia de Igualdade de Género

O deputado ao Parlamento Europeu Sérgio Gonçalves reuniu hoje, no Parlamento Europeu, com representantes portugueses do projecto Femme Empower para discutir a futura Estratégia da UE para a Igualdade de Género 2026-2030. Este projecto realizou consultas públicas em vários países europeus para identificar prioridades concretas de forma a assegurar igualdade de oportunidades e maior representatividade das mulheres.

A próxima Estratégia Europeia de Igualdade de Género tem de traduzir-se em mudanças práticas na vida das pessoas. Precisamos de aplicar melhor as regras existentes, assegurar a igualdade salarial, combater a violência de género e remover barreiras que ainda hoje limitam a participação das mulheres na economia e na política Sérgio Gonçalves, eurodeputado do PS

A Comissão Europeia concluiu recentemente a consulta pública sobre a Estratégia 2026-2030 e prevê-se que apresente a proposta no início de 2026. As representantes do Femme Empower apresentaram os resultados das consultas públicas realizadas na Roménia, Islândia, Lituânia, Polónia e Portugal, que recolheram mais de 900 contributos de cidadãs e cidadãos. Defenderam a necessidade de assegurar a participação das mulheres na vida política, nomeadamente através de quotas, de combater as desigualdades económicas e salariais entre homens e mulheres e de contrariar discursos misóginos nas redes sociais.

Sérgio Gonçalves destacou que a igualdade de género é um factor de justiça social e salientou o facto de ter apresentado, quando era presidente do PS-Madeira, a primeira lista candidata à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira totalmente paritária.

O eurodeputado comprometeu-se a continuar a trabalhar para garantir uma Europa com maior igualdade, nomeadamente nas suas áreas de foco parlamentar, os transportes e o turismo. Sérgio Gonçalves manifestou ainda disponibilidade para subscrever uma carta aberta de apoio às prioridades identificadas pelo projecto a ser enviada à Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen.