António Gonçalves diz ter garantia de contratos-programa

O candidato do PSD/CDS à Câmara de São Vicente, António Gonçalves, revelou que a sua candidatura assenta em compromissos já assumidos com o Governo Regional, garantindo contratos-programa para obras consideradas determinantes para o concelho.

Entre as prioridades está a Estrada do Bom Jesus, entre Boaventura e Ponta Delgada, acompanhada da requalificação dos miradouros e da criação de um miradouro panorâmico como novo ponto de interesse turístico.

O social-democrata destacou ainda a construção de uma segunda via de acesso às Lombadas, por questões de segurança, a ligação do Rosário ao Parque Empresarial e a segunda fase da requalificação do Calhau, que inclui a ponte, um passeio pedonal até à promenade e a aquisição de terrenos na Baía dos Juncos, para criar uma nova zona de lazer e potenciar o turismo.

O candidato do PS criticou a intenção dos social-democratas quererem fazer uma estrada entre o parque empresarial e o Loural, por ser uma "aberração ou beneficiar interesses privados".

O candidato do Chega achou positivo haver já garantia de contratos-programa e irá reivindicar essa promessa quando for presidente da edilidade porque se assim não for seria uma descriminação política.