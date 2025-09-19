ERC vai lançar consulta pública sobre impacto da IA nos media

A presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anunciou hoje que vai lançar na segunda-feira uma consulta pública sobre o impacto da inteligência artificial (IA) no setor para se fazer um bom diagnóstico.

Helena Sousa falava na conferência da Anacom "Inteligência Artificial: Os Desafios da Inovação e da Regulação", que está a decorrer no Museu do Oriente, em Lisboa.

"Produzimos já documentos [sobre IA] e brevemente, já na segunda-feira" será lançada uma "consulta pública dirigida ao setor", que inclui órgãos de comunicação social e outras entidades que queiram participar, sobre o impacto da inteligência artificial "no sentido de procurarmos fazer um bom diagnóstico", disse a presidente.

Não só para fazer um diagnóstico fidedigno do seu impacto, mas também para avançar para uma atuação mais estratégica.

"Desde algum tempo a ERC tem uma equipa transdisciplinar composta por elementos" de diversos departamentos e unidades que se dedica a estudar a IA, afirmou a responsável.

Além disso, "temos tido apoio muito generoso dos órgãos de comunicação social que nos tem dado informação relevante" sobre o que estão a fazer neste âmbito.

"É evidente que a inteligência artificial impacta nas áreas dos media", na produção audiovisual, na publicidade.

"Percebemos a relevância destas transformações tecnológicas e o seu impacto, procuramos acompanhar essas transformações", asseverou Helena Sousa.