'Homenagem às Migrações' contou com mais de dez comunidades estrangeiras

O Funchal acolheu, esta sexta-feira, a 6.ª edição da 'Homenagem às Migrações', uma iniciativa organizada pela Associação Diáspora no Mundo e que contou com o apoio da Câmara Municipal. Este foi "um momento de celebração da humanidade e da diversidade cultural", que contou com a representação de mais de dez comunidades estrangeiras.

Ana Bracamonte, vereadora responsável pelo pelouro da Diáspora e das Migrações da Câmara Municipal do Funchal, esteve presente no evento e fez questão de sublinhar o papel do Funchal enquanto terra de acolhimento e ponte de ligação entre povos.

"Eventos como este, demonstram a riqueza multicultural que se vive no Funchal e reforçam os laços entre as diferentes comunidades e as suas diferentes tradições", afirmou a vereadora, destacando ainda a importância das associações, "enquanto entidades dinamizadoras da participação cívica e da promoção de iniciativas interculturais".

O apoio aprovado em reunião de câmara no início deste ano, insere-se nas políticas de actuação deste Pelouro, "que privilegia actividades sociais e culturais de desenvolvimento pessoal, capazes de promover a interculturalidade e a multiculturalidade, ao mesmo tempo que reforçam laços de proximidade e solidariedade entre comunidades migrantes e locais".

A programação teve início pelas 18h30, junto à Praça do Município, com a Caravana das Migrações, organizada em conjunto com a Associação de Motociclistas da Madeira. A caravana de motas, ostentando bandeiras dos países representados, percorreu as ruas do Funchal até ao Palácio de São Lourenço, onde se realizou uma homenagem às comunidades migrantes junto à estátua de João Gonçalves Zarco, acompanhada pela Banda Distrital. O percurso terminou no Jardim Municipal, para o arranque do espectáculo cultural.



No palco, desfilaram expressões artísticas de mais de dez comunidades estrangeiras atualmente residentes na Madeira, entre elas Brasil, Cuba, Ucrânia, Venezuela, Egito, Estados Unidos, República Dominicana, Guiné-Bissau e México.

O programa contou com atuações de grupos como Bachata in Madeira, Baile Histórico, El Corazón Mariachi, Resenha do Chel, Grupo de Danças da Casa do Povo de São Martinho, Belly Dance Madeira, Open Dance Madeira, Lilia Silva e Kátia Casimiro, além dos artistas internacionais Enrique Barrios (Espanha) e Roberto Music (Equador). A apresentação esteve a cargo de Sandra & Ricardo e seus músicos.