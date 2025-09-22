'Café Memória' debate "cuidar de quem cuida"

O Café Memória da Madeira, um projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e a Delta Cafés, irá realizar mais uma sessão de debate dedicado ao tema "Cuidar de quem cuida". A palestra ministrada por Isabel Fragoeiro irá decorrer no próximo sábado, 27 de Setembro.

A professora da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, com especialidade em Saúde Mental, irá abordar a temática entre as 9h30 e as 11h30, sendo que não é necessária inscrição prévia, bastando aos interessados comparecer a partir das 9h30 no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

Refira-se que o Café Memória "pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares" que realiza este tipo de iniciativas com palestras e debates, habitualmente realizados aos sábados no Edifício 2000.