Lançada petição para que só circulem carros eléctricos no centro de Lisboa

A associação ambientalista Zero e uma associação de moradores de Lisboa lançaram hoje uma petição para que só possam circular no centro da capital veículos elétricos, exceto se forem de residentes ou de emergência.

"A Zero considera crucial a criação da primeira Zona de Zero Emissões (ZEE) na Baixa, proibindo a circulação de veículos que não sejam 100% elétricos", sublinha, em comunicado, a associação ambientalista.

No abaixo-assinado, disponível 'online', a Zero - Associação de Sistema Terrestre Sustentável e a Associação de Moradores de Santa Maria Maior propõem que a ZEE abranja a rua da Madalena, o largo José Saramago, o Cais do Sodré, o Chiado, o Rossio e a praça da Figueira e que não se aplique a residentes na freguesia de Santa Maria Maior e veículos de emergência.

Santa Maria Maior é a freguesia à qual pertence a maioria daqueles locais.

A implementação de um limite de velocidade máximo de 30 km/h, a criação de corredores BUS para a circulação de "transporte público eletrificado regular" e a prioridade aos residentes em parques de estacionamento subterrâneos são outras das medidas a que as associações apelam.

Na nota remetida à Lusa, a Zero justifica a necessidade de instituição de uma ZEE com o facto de dados recolhidos no último ano pela associação revelarem que se mantém uma "concentração de poluentes atmosféricos em níveis preocupantes" em artérias como a avenida da Liberdade e a rua da Madalena.

"Estes resultados mostram o falhanço da atual Zona de Emissões Reduzidas (ZER), que se encontra totalmente desatualizada e sofre de falta de fiscalização", sustenta.

A primeira ZER foi instituída em 2011 e restringe a circulação de veículos mais antigos, sem limitar o trânsito a viaturas elétricas.

Hoje, termina a Semana Europeia da Mobilidade, à qual, segundo a Zero, aderiram 96 municípios portugueses, embora "sem lugar ao tradicional 'Dia Sem Carros' nas principais cidades" do território nacional.