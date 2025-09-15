Rússia nega ter lançado drone contra a Roménia e responsabiliza Kiev

A embaixada da Rússia na Roménia negou hoje o envolvimento de Moscovo no sobrevoo de um aparelho aéreo não tripulado militar alegadamente russo sobre território romeno, responsabilizando Kiev pelo lançamento da arma.

No domingo, a Roménia convocou o embaixador da Rússia em Bucareste para denunciar o voo "inaceitável" de um aparelho aéreo não tripulado (drone) russo no sábado no espaço aéreo romeno.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Bucareste manifestou ao chefe da missão diplomática russa na Roménia, Vladimir Lipayev, um "veemente protesto" contra uma ação que considerou inaceitável e irresponsável.

No mesmo documento, a diplomacia da Roménia exortou a Rússia a tomar todas as medidas necessárias para evitar que a "violação da soberania da Roménia" volte a ocorrer.

Hoje, a Embaixada da Rússia em Bucareste classificou o incidente como um "ataque de drones da Ucrânia", acrescentando que se tratou de uma "provocação" de Kiev contra a Roménia.

De acordo com uma nota da embaixada da Rússia na Roménia divulgada hoje, o embaixador russo classificou o protesto da Roménia contra a Rússia como infundado.

"Todos os factos sugerem que se tratou de uma provocação deliberada do regime de Kiev", acrescentou a embaixada de Moscovo em Bucareste.

Na mesma nota diplomática, a embaixada da Rússia afirmou que a "acusação infundada" contra Moscovo teve como objetivo "atrair" os países europeus para uma "perigosa aventura militar" contra a Federação Russa.

Durante a noite de terça para quarta-feira da semana passada, 19 aparelhos não tripulados, que se acredita terem sido lançados pela Rússia, invadiram os céus da Polónia.

Tratou-se do primeiro incidente do género desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A Polónia tem permanecido em estado de alerta máximo desde a semana passada, assim como os países da Aliança Atlântica com presença militar em território polaco.