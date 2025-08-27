Montenegro afirma ter estado "sempre ao leme" no acompanhamento e coordenação

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu hoje que ele próprio, a ministra da Administração Interna e o Governo estiveram "sempre ao leme" no acompanhamento e coordenação do combate aos incêndios e recusou a ideia de que não houve prevenção.

"O Governo, eu próprio e a ministra da Administração Interna estivemos sempre ao leme, a acompanhar a situação no terreno e a coordenar as ações políticas da nossa responsabilidade. Estivemos antes, estivemos durante e estamos depois de cada ocorrência", assegurou Luís Montenegro no início do debate na Comissão Permanente da Assembleia sobre a situação dos incêndios em Portugal.

O primeiro-ministro frisou que o Governo esteve antes quanto "atuou na prevenção e na preparação do dispositivo de combate", esteve durante "coordenando e decidindo a situação de alerta e a coordenação entre os vários ministérios e departamentos da administração" e esteve após a ocorrência dos incêndios, "no apoio rápido às pessoas e às empresas mais afetadas".

"É verdade: podemos e devemos avaliar a eficácia e a execução destas ações, não sem antes dizermos de forma muito clara que é falsa a ideia de que não houve prevenção no terreno", disse.