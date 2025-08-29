Kallas diz que Putin "está a gozar" com esforços de paz

A alta-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros considerou hoje que o Presidente russo "está a gozar" com os esforços de paz, pedindo mais pressão político-económica sobre a Rússia.

"Considerando que [Vladimir] Putin está a gozar com todos os esforços de paz, a pressão é a única solução", disse Kaja Kallas, ex-primeira-ministra da Estónia e representante da diplomacia da UE, à entrada para uma reunião ministerial informal, em Copenhaga, capital da Dinamarca.

A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança insistiu que "a Rússia não quer a paz e que o demonstrou com os bombardeamentos" dos últimos dias.

As declarações da representante da diplomacia dos 27 países do bloco comunitário europeu são proferidas um dia depois de um bombardeamento russo à capital da Ucrânia, que fez vários mortos e que também atingiu as instalações da missão diplomáticas da UE em Kiev.

Os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros dos países da União Europeia estão entre hoje e sábado reunidos em Copenhaga para uma reunião informal.

A informalidade da reunião impede decisões concretas, sendo uma encontro apenas de discussão política.

Os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, nomeadamente a tentativa de mediação por parte dos Estados Unidos da América, e como reforçar o apoio à Ucrânia, são tópicos da discussão dos próximos dois dias.

O agravamento da situação no Médio Oriente, nomeadamente a invasão israelita à Faixa de Gaza, a ação deliberada de Israel de deixar a população palestiniana morrer à fome enquanto bloqueia o acesso de apoio humanitário e continua os bombardeamentos ao enclave, e as sanções ao Irão, por causa do programa nuclear, também serão abordados.

A Dinamarca tem a presidência rotativa do Conselho da UE até dezembro e organiza a reunião dos próximos dois dias.

Portugal está representado a nível ministerial pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, não participa na reunião.