Xi pede a Trump fim de restrições comerciais unilaterais em telefonema "produtivo"

O Presidente chinês, Xi Jinping, apelou hoje aos Estados Unidos (EUA) para que evitem "medidas comerciais restritivas unilaterais", numa conversa telefónica com o homólogo norte-americano, Donald Trump, que descreveu o contacto como "muito produtivo".

De acordo com a agência oficial Xinhua, Xi sublinhou que Pequim e Washington "podem alcançar o sucesso mútuo e a prosperidade partilhada, beneficiando ambos os países e o mundo", pedindo aos EUA que criem "um ambiente de negócios aberto, justo e não discriminatório" para as empresas chinesas.

Xi considerou a conversa "pragmática, positiva e construtiva" e sublinhou a importância das relações China-EUA.

"Para concretizar esta visão, ambos os lados devem encontrar um meio-termo e procurar o respeito mútuo, a coexistência pacífica e a cooperação vantajosa para ambas as partes", disse Xi, acrescentando que Pequim e Washington "podem continuar a gerir adequadamente as principais questões do relacionamento bilateral e procurar resultados vantajosos para ambas as partes".

Após o telefonema, Trump comentou que a conversa permitiu progressos em "questões importantes, incluindo o comércio, o fentanil e o futuro do [plataforma] TikTok", destacando ainda a necessidade de continuar as negociações para resolver as disputas tarifárias e tecnológicas entre as duas maiores economias do mundo.

A conversa ocorreu após a quarta ronda de negociações em Madrid, onde delegações de Pequim e Washington anunciaram uma "estrutura básica" para resolver o caso TikTok.

Xi frisou que a China "respeita a vontade das empresas" no processo, enquanto Trump agradeceu o que considerou uma "aprovação" da plataforma para continuar a operar nos EUA.

Os dois líderes concordaram em manter novos contactos e deverão reunir-se presencialmente no final de outubro, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul, naquele que será o primeiro encontro bilateral desde 2019.

Trump também anunciou que deverá visitar a China no próximo ano.