Saiba as principais condições para ser dador de medula óssea

O Dia Internacional do Dador de Medula Óssea é celebrado, anualmente, no terceiro sábado do mês de Setembro e tem como principal objectivo homenagear todos os doadores voluntários, bem como incentivar que novas pessoas se inscrevam como potenciais dadores de medula óssea.

A doação e, posteriormente, o transplante de medula óssea, grande parte das vezes, representa a única esperança para milhares de pacientes portadores de doenças que comprometem o bom funcionamento da medula óssea como leucemias (mielóide aguda ou crônica, linfocítica aguda ou crônica), linfomas (de Hodgkin e não-Hodgkin), mielomas múltiplos, entre outras.

O que é a medula óssea?

De acordo com site da Associação Portuguesa contra a Leucemia (APCL), a medula óssea é um tecido de consistência mole que preenche o interior dos ossos e as suas cavidades esponjosas, como por exemplo os ossos da bacia. Nesse tecido existem células progenitoras, que possuem a capacidade de se diferenciarem e dar origem a qualquer célula do sangue periférico. Estas mesmas células estão constantemente em renovação e mantêm-se num número relativamente constante em qualquer momento.

O que é um transplante?

O transplante de medula óssea trata-se de um procedimento médico, semelhante a uma transfusão de sangue, que tem como objectivo substituir a medula óssea doente por células saudáveis e capazes de restaurar a produção normal de células sanguíneas. É um processo que permite administrar doses mais altas de quimioterapia e que aumenta as percentagens de cura completa da leucemia, por exemplo.

Antes de qualquer transplante, é importante frisar que o doente apenas o poderá realizar, após sessões de quimioterapia com altas doses ou, eventualmente, radioterapia, para destruir as células malignas. Só depois o paciente fica apto a receber as células transplantadas, de forma a produzir células sanguíneas saudáveis.

Todos os transplantes representam riscos e podem surgir diversas complicações após a infusão de células e não têm indicação em todos os casos, pois tudo depende do tipo de transplante, do tipo de patologia e do estado clínico geral. No entanto, como referido anteriormente, é a única possibilidade para alguns doentes de remissão (ausência temporária ou permanente da doença).

Quais são as principais condições para se ser um potencial dador de medula óssea?

Existem algumas condições essenciais que devem ser respeitadas e, embora não sejam muitas, é importante ter atenção a cada uma delas. O candidato deve ter entre 18 e 45 anos, pesar no mínimo 50 kg e ter altura superior a 1,50m. Além disso, é fundamental ser saudável e nunca ter recebido transfusões de sangue após 1980 (este critério surge na sequência do risco de transmissão secundária de uma variante da doença das vacas loucas, por transfusão).

Quem é que NÃO pode inscrever-se para ser um potencial dador de medula óssea?

Se está a ponderar juntar-se à lista de potenciais doadores mas tem pelo menos uma das seguintes condições, não poderá inscrever-se. Contudo, existe sempre outras formas de ajudar.

idade inferior a 18 anos ou superior a 45 anos

altura inferior a 1,50m

peso inferior a 50kg

obesidade Mórbida, mesmo nos casos de colocação de Banda ou Bypass Gástrico;

patologia Cardíaca;

hepatite B ou C, alguma vez na vida;

doença Oncológica;

transfusão de sangue depois de 1980;

doenças Auto-imune (Artrite Reumatoide, Lúpus);

doenças infecto-contagiosas;

insuficiência renal;

patologia da Tiroide;

diabetes;

anemia Crónica;

hérnia Discal;

fibromialgia;

glaucoma;

não compreender a língua portuguesa tanto na sua forma oral como escrita;

não ter residência estabelecida em Portugal.

Como posso tornar-me dador?

Reunidas as condições para integrar a lista de doadores de medula óssea, o processo é simples, mas requer que seja feito de forma voluntária, ponderada e consciente para que não se crie falsas esperanças em doentes necessitados. O doador poderá desistir do processo a qualquer momento.

Precisa apenas de apresentar o cartão de cidadão, preencher um formulário e, se reunir as condições, retirar uma amostra de sangue. Assim que é feita a recolha de sangue, passa automaticamente a integrar a base nacional e mundial de dadores de medula óssea e, caso seja compatível com algum doente, tanto em Portugal como no estrangeiro, será contactado pelo CEDACE.

Devo dirigir-me onde

Os residentes na Madeira deverão recorrer ao Serviço de Banco de Sangue no Hospital Dr. Nélio Mendonça, cujo serviço tem um contacto directo através do número 291 705 750 e funciona entre as 9 e as 13 horas.