Novas licenças para TVDE suspensas por seis meses

Governo Regional vai promover um estudo para avaliar o impacto da actividade e já está a preparar “um quadro legislativo mais adaptado à realidade regional”. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta sexta-feira, 12 de Setembro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Menos álcool e drogas e mais vício online". Relatório nacional realizado em 2024 coloca os jovens madeirenses como os menos consumidores de substâncias, mas indica uma subida nas dependências da Internet e no uso combinado de droga e álcool. Psiquiatra Ricardo Alves diagnostica uma sociedade “cada vez menos humana”.

Saiba também que "Doença dos coelhos limita caça". Época venatória arranca a 5 de Outubro com restrições.

"Concurso de 5,2 milhões para talude no Faial" é outras das notícias que marca a actualidade.

A 'fechar' a primeira página de hoje: "Excesso de velocidade em metade dos acidentes". Este ano já ocorreram 11 mortes nas estradas da Região, tantas quantas as contabilizadas em todo o ano de 2024.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.