Universidades afro-americanas sofrem ameaças após a morte de Charlie Kirk

Pelo menos seis faculdades e universidades historicamente negras dos Estados Unidos (EUA) receberam, ontem, ameaças após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk na quarta-feira, noticiou a agência EFE.

As faculdades e universidades historicamente negras (sigla inglesa HBCUs) alertaram os alunos, sendo que algumas pediram aos estudantes que se protegessem após as ameaças.

No estado da Virgínia, a Universidade Hampton e a Universidade Estadual da Virgínia exerceram uma paralisação para proteger os alunos.

A Universidade do Sul, no estado norte-americano da Louisiana, e a Universidade Estadual do Alabama, no estado norte-americano do Alabama, tomaram a mesma medida.

Na Geórgia, a Universidade Clark Atlanta pediu aos alunos que se abrigassem após receberem mensagens intimidantes.

A faculdade Spellman College, também em Geórgia, decidiu tomar precauções devido à proximidade física com a Universidade Clark Atlanta, de acordo com relatos dos meios de comunicação locais.

Num comunicado enviado ao canal de televisão WBRZ, o Departamento Federal de Investigação (sigla inglesa FBI) disse que tem conhecimento das ameaças, mas não tem informações que possam ser classificadas como "fiáveis".

"Continuaremos a trabalhar com as nossas agências policiais locais, estaduais e federais para recolher, partilhar e agir com base em informações relacionadas com ameaças à medida que estas chegam ao nosso conhecimento", acrescentou o FBI.

Estas ameaças surgem um dia depois de Charlie Kirk, um ativista de extrema-direita e comentador político de 31 anos, ter sido assassinado no campus da Universidade de Utah Valley, no estado norte-americano do Utah.

As autoridades estão a investigar o homicídio e o FBI anunciou hoje que oferecerá até 100 mil dólares (cerca de 85.220 euros) a qualquer pessoa que forneça informações verdadeiras que levem à detenção de possíveis suspeitos.

Charlie Kirk era conhecido pelas suas posições de extrema-direita contra políticas progressistas em questões como a imigração, os direitos LGBTQ+, a justiça racial e o controlo de armas.