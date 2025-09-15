EUA e China chegam a acordo para que TikTok passe a ter novo dono

A China e os EUA acordaram, em Madrid, que a rede social TikTok tenha um dono norte-americano, afirmou hoje o secretário do Tesouro norte-americano, após conversações entre os dois países, sem adiantar detalhes.

"A estrutura (a rede social) visa ter um dono sob propriedade americana. Mas, mais uma vez, não vou antecipar" a conversa "dos líderes agendada para sexta-feira", disse Scott Bessent, referindo-se à discussão anunciada para sexta-feira entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o homólogo chinês, Xi Jinping.

O vice-ministro do Comércio chinês, Li Chenggang, confirmou o acordo alcançado com os EUA e assegurou que é de "interesse mútuo".

"A razão porque a China aceitou um consenso sobre o TikTok é porque, com base na nossa avaliação, concluímos que tal consenso é do nosso interesse mútuo", disse Li durante uma conferência de imprensa.

Após dois dias de negociações na capital espanhola, China e os EUA chegaram a um acordo sobre o TikTok, que inclui a transferência da plataforma para o controlo americano. Agora, espera-se que esse acordo seja finalizado pelo Presidente americano e Xi Jinping na sexta-feira.

"As principais negociações comerciais na Europa entre os EUA e a China correram MUITO BEM. Elas estão prestes a terminar. Também foi fechado um acordo sobre uma 'certa' empresa que os jovens do nosso país querem realmente manter. Eles ficarão muito felizes", disse o Presidente Trump na sua rede social Truth Social.

"Vou falar com o Presidente Xi na sexta-feira", acrescentou Donald Trump.

A plataforma de vídeos curtos está no centro de uma disputa entre os dois países há meses, tendo Washington exigido que o TikTok seja vendido até 17 de setembro a um proprietário não chinês, sob pena de ser banido nos EUA.

Segundo uma lei aprovada pelo Congresso em 2024, o TikTok está, em princípio, sujeito a uma proibição nos EUA, a menos que a empresa-mãe, o grupo chinês ByteDance, abra mão do seu controlo.

O prazo para que a rede social encontre um comprador não chinês ou seja banido nos EUA é 17 de setembro, após uma terceira prorrogação desse prazo feita por Trump.

Essa legislação visa impedir que as autoridades chinesas tenham acesso aos dados pessoais dos utilizadores do TikTok nos EUA ou possam influenciar a opinião pública americana por meio do poderoso algoritmo da rede social, embora nenhuma evidência tenha sido apresentada para fundamentar esses temores.