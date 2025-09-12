 DNOTICIAS.PT
Encontradas mensagens antifascistas em cartuchos de munições do suspeito de matar Charlie Kirk

Mensagens antifascistas foram encontradas nos cartuchos das munições descobertas depois do homicídio do ativista de extrema-direita norte-americano Charlie Kirk, indicou hoje o governador do Estado do Utah.

"Nas inscrições [dos cartuchos] das três munições não-utilizadas, estava gravado 'Ei, fascista! Toma lá' e, numa outra, o refrão da canção antifascista 'Bella Ciao'", precisou Spencer Cox, em conferência de imprensa.

O responsável avançou pormenores sobre a captura de Tyler Robinson, um jovem de 22 anos acusado de ter assassinado Kirk com um tiro no pescoço na passada quarta-feira, durante um evento em que o ativista discursava, na Universidade de Utah Valley.

O cartucho da bala que Robinson disparou sobre Kirk tinha inscrita a seguinte mensagem: "Repara num alto. Ups, o que é isto?", prosseguiu o governador.

No carregador da espingarda utilizada, as autoridades encontraram outras cápsulas de balas intactas, contendo mensagens como: "Ei, fascista! Toma lá!", "Se consegues ler isto, és 'gay', hahaha!" e "O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao".

Esta última foi uma canção popular italiana que se tornou um hino da resistência italiana contra o fascismo de Benito Mussolini e a ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com as autoridades, foi um familiar de Tyler Robinson quem o denunciou, depois de este ter sugerido que cometera o crime.

"Senhoras e senhoras, apanhámo-lo. Na noite de 11 de setembro, um familiar de Tyler Robinson contactou um amigo da família que, por sua vez, contactou o gabinete do xerife do condado, com a informação de que Robinson tinha confessado ou insinuado ter cometido o crime", declarou o governador do Utah (oeste).

Charlie Kirk, de 31 anos, pai de dois filhos e amplamente conhecido por ter fundado a organização de extrema-direita Turning Point, defendia a ideia de que valia a pena sacrificar as vidas de algumas pessoas assassinadas a tiro nos Estados Unidos para que os norte-americanos pudessem manter o direito de possuir armas de fogo.

Kirk era um aliado próximo do atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou que a atribuição a título póstumo a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração civil do país.

