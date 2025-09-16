170 infrações registadas durante a campanha 'Cinto-me Vivo'

Entre 9 e 15 de Setembro, o Comando Regional da PSP Madeira, em conjunto com o Instituto de Mobilidade e Transportes – IP-RAM, realizou a campanha de segurança rodoviária 'Cinto-me Vivo', destinada a alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre, e de forma correcta, os dispositivos de segurança.

Durante a campanha, os condutores e passageiros receberam mensagens sobre a utilização de cadeirinhas homologadas, cintos de segurança em todos os lugares do veículo e capacetes devidamente ajustados.

No âmbito da fiscalização, foram controlados 817 veículos – 710 ligeiros, 45 pesados e 62 motociclos/ciclomotores – registando-se 170 infrações. Cinco condutores foram autuados por não utilização ou uso incorreto de dispositivos de segurança. As infrações mais frequentes foram paragem e estacionamento em cima do passeio (32 casos) e falta de inspeção periódica obrigatória (21 casos).

Relativamente à velocidade, 3.478 veículos foram controlados, registando-se 12 infrações, três delas graves ou muito graves. Durante o período da campanha, a PSP efetuou ainda oito detenções: sete por condução sob efeito de álcool e uma por falta de habilitação.

Esta foi a nona de 11 campanhas do Plano Nacional de Fiscalização de 2025, com os temas velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor como prioridades. Até ao final do ano, serão realizadas mais duas campanhas com ações de sensibilização e fiscalização.

A PSP recorda que a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e que as suas consequências mais graves podem ser evitadas com comportamentos seguros na estrada.