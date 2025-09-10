VW T-Roc TSI – Versatilidade e estilo em cada quilómetro

O Volkswagen T-Roc TSI é um SUV compacto que combina de forma exemplar a versatilidade do dia-a-dia com a sofisticação típica da marca alemã. Pensado para quem procura um automóvel com um design desportivo, espaço e inovação tecnológica.

Com apenas 42.000 km, este exemplar apresenta uma quilometragem reduzida, garantindo ainda muitos anos de utilização com fiabilidade e conforto. O motor a gasolina TSI, reconhecido pela sua eficiência e capacidade de oferecer respostas rápidas, assegura uma condução dinâmica e segura, enquanto mantém consumos equilibrados.

O design do T-Roc é um dos seus pontos fortes. As suas linhas desportivas, proporções robustas e o visual moderno fazem dele um SUV com presença marcante na estrada.

No interior, a Volkswagen apostou em materiais de qualidade e tecnologia intuitiva, com destaque para o painel digital, o sistema de infotainment compatível com smartphone e os apoios à condução inteligentes, que aumentam a segurança e o conforto em cada viagem.

Entre os principais pontos a valorizar neste T-Roc TSI destacam-se:

Baixa quilometragem: apenas 42.000 km;

Motor gasolina TSI eficiente;

Conforto e tecnologia para o dia-a-dia;

Estilo SUV marcante.

Este automóvel está disponível para test drive.

