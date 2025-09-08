Street Food Zone do Original White Remember – Festa Branca 2025

O Clube Naval do Funchal e o Enseada Food and Drinks – Castanheiro Boutique Hotel voltam a se unir para apresentar mais uma edição da The Original White Remember – Festa Branca, marcada para 13 de setembro de 2025, no Clube Naval do Funchal, na Rua da Quinta Calaça.

A festa começa a partir das 18h00, com a presença da Luxband e os sets dos DJs Sérgio Soares, OXY e Vítor Freitas, prometendo uma noite animada.

Além do cartaz musical, o evento reserva espaço para a gastronomia com a Street Food Zone, onde os dois chefs Maurício Gonçalves do Restaurante Tipografia e Diogo Vieira do Enseada Food and Drinks apresentam propostas exclusivas para esta noite especial.

Chef Maurício Gonçalves – Restaurante Tipografia no Castanheiro Boutique Hotel

Conhecido pela criatividade e pela fusão de sabores, o Chef Maurício Gonçalves assina um menu que alia frescura e tradição:

Snacks

Taco de novilha, manga e kale, estilo César.

Bao de pasta de atum, coentros e maionese de lima, com alface regional.

Pratos principais

Cuscuz com pepino, romã, molho de iogurte e lascas de bacalhau.

Almôndegas de frango com caril, acompanhadas de arroz jasmim, pickles e jus de wasabi.

Sobremesa

Fregipan com frutos vermelhos, natas e lima.

Chef Diogo Vieira – Enseada Food and Drinks no Clube Naval do Funchal

O Chef Diogo Vieira traz um menu de combinações ousadas e cheias de sabor:

Snack

Crocante de camarão, pera e frutos secos, com um toque de queijo Chèvre.

Hambúrguer de Frango - Recheado com tomate seco e mozzarella, acompanhado por uma salada fresca de rúcula, quinoa e pepino, com vinagrete de maracujá.

Pratos principais

Ginger Beef - Carne envolvida em polme, realçada por um irresistível molho de ginjinha.

Polvo em tempura, servido com Brás de batata-doce e aveludado de tangerina com hortelã.

Sobremesa

Creme leve de coco e framboesa, fresco e elegante, inspirado no tema da festa.

Os bilhetes estão disponíveis no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal (Nazaré), na portaria da sede social do Clube (Rua da Quinta Calaça) e no Castanheiro Boutique Hotel (Rua do Castanheiro, n31).

O valor é de 10€ para o público em geral e gratuito para sócios do Clube Naval do Funchal, mediante levantamento antecipado.

Combinando música, gastronomia e convívio, a The Original White Remember – Festa Branca reafirma-se como um dos grandes eventos da agenda cultural e social da Madeira, deixando memórias marcantes em todos os que nela participam, ano após ano.