Rússia lançou míssil e 58 drones, maioria neutralizados pela defesa de Kiev

A Rússia lançou um míssil balístico e 58 drones na última noite contra a Ucrânia, tendo as forças de defesa de Kiev conseguido abater ou neutralizar 52, informou hoje a Força Aérea ucraniana em comunicado.

De acordo com o comunicado, as forças de Moscovo lançaram desde a noite de sábado e durante a madrugada um míssil balístico e 58 drones (aparelhos aéreos não tripulados) desde as direções russas de Kursk, Bryansk, Milerovo e Primorsko-Akhtarsk.

Até hoje de manhã, a defesa antiaérea ucraniana abateu ou neutralizou 52 drones "inimigos, no norte, sul, este e centro do país", informou a Força Aérea na sua conta de Telegram.

Foram registados impactos do míssil e de seis drones em três locais, além da queda de fragmentos de aparelhos noutros dois.

O ataque aéreo foi repelido pela aviação, com unidades de mísseis antiaéreos, sistemas de guerra eletrónica e sistemas não tripulados, e por grupos de fogo móvel das Forças de Defesa da Ucrânia.

A Força Aérea alertou ainda para um ataque russo na manhã de domingo com uma nova onda de drones provenientes do noroeste.

Ainda na última noite, drones ucranianos atingiram uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, provocando um incêndio, segundo autoridades de Moscovo e Kiev.

O ataque à refinaria de Kirishi, na região noroeste de Leninegrado, ocorreu após semanas de ataques ucranianos às infraestruturas petrolíferas russas que, segundo Kiev, alimentam o esforço de guerra de Moscovo.

A refinaria produz cerca de 355.000 barris de crude diários.

Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, que publicou uma fotografia que parecia mostrar um incêndio e nuvens de fumo contra o céu noturno, foram relatadas explosões e um incêndio no local.

O governador regional, Alexander Drozdenko, disse que três drones foram abatidos durante a noite na zona de Kirishi, tendo a queda de destroços provocado um incêndio na instalação, adiantando que ninguém ficou ferido e que o fogo foi extinto.

As autoridades russas não comentaram de imediato as consequências do ataque.

A Rússia continua a ser o segundo maior exportador de petróleo do mundo, mas o aumento sazonal da procura e os constantes ataques de drones ucranianos têm provocado escassez de gasolina nas últimas semanas.

Os postos de abastecimento de combustível ficaram sem gasolina em algumas regiões do país, com automobilistas à espera em longas filas e as autoridades a recorrer ao racionamento ou a cortar as vendas.

Para tentar colmatar a escassez, a Rússia suspendeu as exportações de gasolina, com as autoridades a declararem na quarta-feira uma proibição total até 30 de setembro e uma proibição parcial que afeta os comerciantes e intermediários até 31 de outubro.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.