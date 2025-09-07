Élvio Sousa "apadrinha" candidatura de Andreia Gouveia a Gaula

A candidatura do JPP à Junta de Freguesia de Gaula esteve, esta manhã, à saída das missas na freguesia que é berço deste projecto partidário. Esta foi uma forma de apresentar a candidatura a Gaula, com o líder do partido a 'apadrinhar' a mesma.

Élvio Sousa sublinhou que veio “apadrinhar esta candidatura de trabalho e proximidade, em que as pessoas já reconhecem o trabalho realizado” e manifestando confiança de que “irão continuar a fazer mais e melhor pela população”. A lista é encabeçada por Andreia Gouveia, acompanhada por Liliana Valente e João Carlos Freitas.

A candidata aproveitou o momento para apresentar os elementos da lista, "composta por homens e mulheres bem conhecidos da comunidade", que "reflectem os valores do JPP e que já demonstraram competência, responsabilidade, dedicação e capacidade de trabalho".

“A nossa candidatura é, acima de tudo, um projecto colectivo: não se trata apenas de dar continuidade ao que já foi feito, mas de reforçar a proximidade, aprofundar a transparência e manter o rigor que sempre pautaram o nosso caminho”, afirmou.