Escolas apertam regras ao uso dos telemóveis

Peso das despesas e pressão dos ecrãs marcam regresso às aulas do 1.º ciclo, onde a alta de docentes já se faz sentir em disciplinas nucleares. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 09 de Setembro.

Ainda em matéria de Educação, a nomeação de Elsa Fernandes para secretária gera entusiasmo cauteloso. Sistemas de IA motivam alertas aos pais e famílias madeirenses são as que mais gastam em lojas on-line no regresso às aulas.

"Oferta aérea cresce 20%" é outro tema que merece destaque de capa nesta edição. Mais de 283 mil lugares em voos estão programados este mês para o Aeroporto da Madeira. Movimento de passageiros subiu 15% em Julho. Promoção do destino leva Albuquerque a Nova Iorque.

Na entrevista de hoje: “Madeira precisa de cinco campos de golfe”. Paulo Sousa, presidente do Clube de Golf do Santo da Serra, refere que o impacto directo estimado é superior a 5 milhões de euros anuais e defende a afirmação da Região neste nicho de mercado.

"Multas de estacionamento geram controvérsia" é outra das notícias que marcam a actualidade. ‘DataRede’ garante que fiscalização e cobranças inferiores a 30 euros são legais.

A 'fechar' a primeira página de hoje: "Capotamento mata condutora de 64 anos".

