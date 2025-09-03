Filipe Sousa critica descongelamento e aumento das propinas

O deputado único do Juntos pelo Povo (JPP) à Assembleia da República diz que o anunciado aumento das propinas em 2026/2027, de 697 euros para 710 euros, não pode ser ignorado. "É mais uma despesa a somar às muitas que já hoje esmagam os orçamentos das famílias e dos estudantes", refere um comunicado enviado esta tarde.

2As propinas sobem e somam-se a despesas proibitivas de alojamento, transportes e viagens. Um Governo que fecha os olhos a esta realidade está a condenar milhares de jovens a ficar fora do ensino superior. Depois, esse mesmo governo, diz que será necessário estudar porque razão este ano, na primeira fase de candidatura, há cerca de menos sete mil alunos do que no ano letivo 2024-2025. A resposta é simples: milhares de famílias não têm orçamento para comportar tamanha despesa", lê-se.

“Mas importa dizer com clareza: os obstáculos ao acesso ao ensino superior não se resumem às propinas”, concretiza Filipe Sousa. “O drama também está noutros encargos que atingem valores proibitivos — o alojamento, as deslocações entre a residência familiar e os polos universitários e, de forma ainda mais dura, as viagens aéreas que penalizam gravemente os estudantes das Regiões Autónomas.”

Para o deputado, “é aqui que reside a dificuldade maior no acesso à universidade”, refere. “Enquanto o Governo não enfrentar estes problemas de frente, garantindo habitação a preços justos, apoiando as famílias e reconhecendo que o aumento das propinas vem agravar ainda mais a situação, é continuar a fechar os olhos aos problemas, às dificuldades concretas de milhares de jovens e famílias portuguesas, perpetuando obstáculos que afastam estudantes do ensino superior, criam injustiças gritantes e tornam ilusória a igualdade de oportunidades.”