Milhares manifestam-se na Austrália contra imigração

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na Austrália contra a imigração, com confrontos em algumas cidades com vários detidos e pelo menos dois polícias feridos, tendo os protestos merecido a condenação do Governo, por "disseminarem ódio" contra os estrangeiros.

A denominada "Marcha pela Austrália" juntou milhares de manifestantes, segundo números oficiais, em cidades como Sidney e Melbourne, que instaram as autoridades a acabar com a "migração massiva" para o país.

O ministro do Ambiente e Água, Murray Watt, expressou hoje a condenação do Governo aos protestos acusados de racistas e de serem amplificados por neonazis.

"Não apoiamos manifestações como esta, que têm como objetivo disseminar o ódio e dividir a nossa comunidade", disse Watt em declarações à televisão Sky News.

De acordo com um comunicado da polícia de Victoria, citado por esta televisão, pelo menos seis pessoas foram detidas e dois agentes ficaram feridos durante uma manifestação em que houve "confrontos e violência".

Cerca de 15 mil pessoas saíram à rua em Adelaide, numa manifestação em que os participantes se comportaram, "de forma geral, corretamente", segundo a polícia, mas que ficou marcada pela detenção de três pessoas, uma delas por atacar polícias ali presentes.

A Sky News relatou que o protesto em Sidney teve uma adesão semelhante e registou uma detenção.

O Governo australiano enfrenta fortes pressões para reduzir os níveis de imigração devido aos elevados custos da habitação no país, sobretudo nas principais cidades como Sidney ou Melbourne.