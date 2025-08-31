Mortágua ruma hoje a Gaza em frota humanitária

Uma nova frota humanitária, com cerca de 50 barcos e centenas de pessoas a bordo, incluindo a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua e mais dois portugueses, parte hoje de Barcelona em direção a Gaza.

A Global Sumud Flotilla pretende ser a "maior missão de solidariedade da história" com o território palestiniano, com a participação de ativistas, políticos, artistas ou outras figuras públicas oriundas de 44 países.

De Portugal, além da líder bloquista, integram a flotilha a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

A viagem até Gaza deverá demorar perto de duas semanas, sendo os principais objetivos levar ajuda humanitária e "desafiar o cerco ilegal que as forças israelitas mantêm" sobre o enclave.

Hoje, também é notícia:

Os líderes da Rússia, China, Irão e Índia, entre outros, reúnem-se entre hoje e segunda-feira, na cidade chinesa de Tianjin, na 25.ª cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que pretende contrariar a hegemonia do Ocidente na governação mundial.

São esperados no encontro os presidentes Vladimir Putin (Rússia), Xi Jinping (China), Massud Pezeshkian (Irão) e Recep Tayyip Erdogan (Turquia), bem como o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, além de duas dezenas de dirigentes eurasiáticos.

A organização agrupa dez países membros de pleno direito, além de Estados com estatuto de observadores e parceiros.

O primeiro dia da reunião coincide com o início da visita de Putin à China, que aproveitará a deslocação para uma série de encontros bilaterais, nomeadamente com os homólogos da China, Turquia e Irão e com o primeiro-ministro da Índia. O Kremlin também não descartou a possibilidade de um encontro entre Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Na quarta-feira, o Presidente russo estará em Pequim para assistir à parada militar na praça Tiananmen para assinalar o 80º. aniversário da capitulação do Japão na Segunda Guerra Mundial.