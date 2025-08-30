Política externa cabe ao Governo, vinca Rangel após Presidente dizer que Trump é "activo russo"

O ministro dos Negócios Estrangeiros rejeitou hoje comentar a declaração do Presidente da República de considerar Donald Trump um "ativo soviético", recordando que a política externa cabe ao Governo e é assim que deve ser interpretada a posição portuguesa.

"Não me compete, nem devo comentar as declarações do Presidente da República", respondeu Paulo Rangel ao ser questionado pela Lusa sobre a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, na última quarta-feira, que considerou que o homólogo dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, é um "ativo soviético".

O ministro dos Negócios Estrangeiros recordou que "a definição da política externa portuguesa cabe ao Governo".

"É assim que os nossos parceiros internacionais, todos eles, devem entender a relação com Portugal. Postas as coisas nesse contexto, julgo que não é preciso mais nenhum comentário", acrescentou, enquanto decorria uma reunião dos ministros com a pasta da diplomacia dos países da União Europeia (UE), no âmbito da presidência dinamarquesa do Conselho da UE, em Copenhaga.

Na quarta-feira, o chefe de Estado português disse que o homólogo dos EUA funciona como um "ativo soviético".

Enquanto intervinha na "Universidade de Verão do PSD", uma iniciativa de formação de jovens quadros do partido que se realizou em Castelo de Vide (Portalegre), o Presidente da República falou sobre o novo equilíbrio geopolítico e de uma "coisa peculiar e complexa" sobre Donald Trump.

"O líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo. Funciona como ativo", declarou.

O Presidente da República sublinhou que a relação entre o republicano Donald Trump e o homólogo russo, Vladimir Putin, não se trata de "uma aliança baseada na amizade, na cumplicidade económica, ideológica ou doutrinária".

"Estou a dizer que, em termos objetivos, a nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa", sustentou.