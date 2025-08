Homem cai de seis metros no Monte e fica em estado grave

Um homem de 40 anos sofreu hoje uma queda aparatosa no Caminho do Monte, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, a vítima caiu de uma altura aproximada a seis metros, numa casa, e apresenta ferimentos graves.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) já foram mobilizados para o local.