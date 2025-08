Media Capital compra dona do Nascer do Sol e i

A Media Capital anunciou hoje que fechou um contrato de compra e venda de ações através da qual a Meglo - Media Capital Global adquire por um euro a maioria do capital da Newsplex, dona do Nascer do Sol e i.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI informou esta noite que "celebrou na presente data um contrato de compra e venda de ações nos termos do qual a Meglo - Media Capital Global, SGPS, S.A. (sociedade detida a 100% pela Media Capital) adquire uma participação representativa de 98,21% da sociedade Newsplex", com efeitos a partir de 01 de agosto.

A Newsplex é titular das publicações Nascer do Sol e jornal i (que vai passar a ser revista).

"O preço da aquisição da referida participação na Newsplex, S.A. ascende a 1,00 euro, assumindo a Media Capital as responsabilidades da sociedade perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social", lê-se no comunicado.

Com a alteração da propriedade das publicações Nascer do Sol e jornal I, "a Media Capital designa Mário Joaquim Martins Vaz Ramires para assumir a direção-geral das referidas publicações".

Em 17 de julho, a Media Capital tinha informado da existência de negociações entre o grupo que detém a TVI e a sociedade de capital de risco que controla a Newsplex para a compra de uma posição maioritária na dona do Sol e i.

Entretanto, esta semana, mais precisamente em 29 de julho, o i teve a sua última edição como jornal e vai passar a revista juntamente com o Nascer do Sol.

A Newsplex era até agora detida pela Sunny Media, Unipessoal Lda, em 98,2%, controlada pelo fundo Alpac Alpac Capital España ETVE, que por sua vez é detida pela Alpac DWC LLC.

A Alpac DWC tem como acionistas Pedro Vargas Santos David, com 66,67%, e os restantes 33,33% estão nas mãos de Luís Santos.

O fundo Alpac Capital comprou em julho de 2022 a maioria do capital da Euronews e adquiriu os títulos Nascer do Sol e i.

"Pedro Vargas David e Luís Santos, da Alpac Capital, assinaram com Mário Ramires, atual proprietário, a compra dos jornais Nascer do Sol e i como contribuição para um Portugal mais livre, mais ambicioso e mais plural", referia um comunicado divulgado na altura.