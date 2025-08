Jovens da SocioHabitaFunchal participaram em intercâmbio europeu na Bélgica

Entre 27 de Julho e 3 de Agosto, decorreu na Bélgica a primeira fase do projeto europeu 'Powered By Nature – A Journey through Mental Health', que reuniu 28 jovens portugueses, incluindo 14 madeirenses, e belgas numa iniciativa focada na promoção da saúde mental, da conexão com a natureza e do desenvolvimento pessoal.

A acção foi promovida em parceria pela SocioHabitaFunchal e pela associação AJKO da Bélgica, com cofinanciamento da União Europeia através do programa Erasmus+. A etapa inicial contou com a participação de 14 jovens da Madeira, seleccionados entre utentes e voluntários dos centros comunitários da SocioHabitaFunchal, que se juntaram a outros 14 jovens belgas, todos com idades entre os 14 e os 25 anos.

O programa incluiu quatro dias de acampamento ao ar livre, com diversas actividades de grupo, dinâmicas de equipa e momentos de reflexão colectiva, seguidos de uma visita a Bruxelas. Durante a estadia na capital belga, os participantes exploraram locais emblemáticos como o Parlamento Europeu (Parlamentarium) e o Atomium, promovendo o contacto com a cultura e os valores europeus.

A iniciativa tem como destinatários principais jovens em contexto de vulnerabilidade social, como situações de exclusão, dificuldades económicas, desafios de aprendizagem ou pertença a minorias, mas também jovens com perfil ativo e solidário. O projecto procura fomentar a inclusão social, a auto-estima, a cidadania activa e a saúde mental e física.

A segunda fase do intercâmbio está agendada para o final de Outubro na Madeira, onde será dada continuidade ao trabalho iniciado na Bélgica, mantendo o foco na educação não formal, interculturalidade e bem-estar juvenil.

O projeto 'Powered By Nature' insere-se nas estratégias da SocioHabitaFunchal para promover estilos de vida saudáveis e o desenvolvimento integral dos jovens, oferecendo-lhes oportunidades de contacto com outras realidades culturais e sociais.