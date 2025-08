Nova Direita lamenta condições das ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal

A Nova Direita lamentou, hoje, publicamente as condições em que se encontram as ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal, evidenciando que a corporação tem, neste momento, duas ambulância, sendo que "uma delas é dos Bombeiros de Santa Cruz para poder responder ao auxílio dos funchalense".

Neste momento, os Bombeiros Sapadores do Funchal têm quatro ambulâncias e três delas estão nas oficinas da CMF, que são responsáveis pela manutenção das mesmas Paulo Azevedo

É com "grande tristeza" que o partido vê "a falta de respeito e de investimento por parte da Câmara Municipal do Funchal (CMF) a estes profissionais que estão sempre prontos para servir a população", manifesta Paulo Azevedo citado em nota de imprensa.

O coordenador regional da Nova Direita faz ainda questão de chamar o PSD à responsabilidade, "pelas promessas feitas a estes profissionais durante as campanhas eleitorais".

Paulo Azevedo revela ainda que já fez um pedido de visita ao quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal para constatar 'in loco' as condições destes profissionais, acrescentando que, ao final de 30 dias, ainda não obteve resposta. Ao mesmo tempo reiterou a sua disponibilidade para "ser a voz destes profissionais".