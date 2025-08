Incêndio no Anadia mobilizou 23 bombeiros

Um total de 23 bombeiros de ambas as corporações do Funchal- Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses- foram mobilizados na noite de ontem para a Rua Visconde de Anadia devido a um incêndio que deflagrou num apartamento no Centro Comercial Anadia Shopping.

Tratou-se de um incêndio numa cozinha, que foi extinto rapidamente.

Os bombeiros precederam depois à ventilação do espaço.

No local estiveram oito meios e a Polícia de Segurança Pública.