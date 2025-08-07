Três turistas perderam-se durante a noite no Rabaçal

Três turistas de nacionalidade brasileira perderam-se ontem à noite na zona do Rabaçal, na Calheta, e tiveram de pedir socorro para conseguir encontrar o caminho de volta.

Os estrangeiros, duas mulheres e um homem, pediram ajuda pelas 23h56, tendo sido mobilizada para o local uma equipa da Polícia Florestal, que através das coordenadas que enviaram conseguiu localizá-los.

Nenhum dos turistas apresentava ferimentos, tendo a operação de resgate ficado concluída pela 1h30.