Trump afirma que Arménia e Azerbaijão comprometem-se a cessar hostilidades

A Arménia e o Azerbaijão comprometeram-se a cessar permanentemente o conflito territorial que opõe há décadas as duas antigas repúblicas soviéticas, e assinaram diversos tratados relacionados com o processo de paz, afirmou hoje o Presidente norte-americano.

Ao receber na Casa Branca os líderes dos dois países do sul do Cáucaso, Donald Trump declarou ainda o levantamento das restrições à cooperação militar entre os Estados Unidos e o Azerbaijão.

"A Arménia e o Azerbaijão estão empenhados em pôr fim a todos os conflitos para sempre, em reabrir o comércio, as viagens e as relações diplomáticas, e em respeitar a soberania e a integridade territorial de cada um", afirmou Trump, que tinha anunciado para hoje uma "cimeira de paz histórica" na capital norte-americana.