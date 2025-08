Gestor tributário é candidato do JPP no Porto Moniz

O gestor tributário e funcionário das finanças da Madeira João da Conceição Jesus é o cabeça de lista do Juntos Pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal do Porto Moniz em 12 de outubro, indicou o partido.

Nascido em 04 de agosto de 1973 (faz 52 anos na segunda-feira), o candidato, que entra na lista do partido como independente/não militante, exerce a sua atividade profissional na administração pública regional desde 2003 e foi também presidente do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz.

"Aceitei o convite por entender que é preciso uma mudança", declarou, numa publicação divulgada pelo JPP.

No entender do candidato, este concelho no norte da ilha da Madeira - governado há 12 anos pelo socialista Emanuel Câmara, que termina o terceiro e último mandato -- tem estado a viver como "numa monarquia, em que parece existir a ideia de passar para herdeiros, descendentes do trono, o que não é próprio de uma democracia europeia".

João da Conceição de Jesus considera que "há muito trabalho por fazer" e está convicto de que as ideias e projetos que defende podem "fazer diferente" pelo Porto Moniz.

O candidato admite que, nas áreas social e da educação, foram adotadas no concelho medidas "importantes", mas "falta tudo o resto".

Defende uma política protagonizada por pessoas "livres dos monopólios e interesses de grupo", argumentando que "só com pessoas e quadros desvinculados das máquinas partidárias, como faz o JPP, é possível desenvolver políticas e ideias diferentes".

No concelho do Porto Moniz está anunciada também a candidatura de Dinarte Nunes (PSD).

O município, que tem como imagem de marca as suas piscinas naturais de água salgada, foi durante muitos anos governado pelo PSD e passou a ser liderado pelo PS em 2013, sendo o atual executivo composto por três eleitos socialistas e dois da coligação PSD/CDS.

É constituído pelas freguesias do Porto Moniz, Seixal, Achadas da Cruz e Ribeira da Janela, e tem uma população residente estimada, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2024, em cerca de 2.600 pessoas, numa área de 83 quilómetros quadrados.

Nas anteriores autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria no Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.