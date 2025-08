SANAS resgatou homem em apuros no mar do Porto Moniz

Um turista espanhol, de 26 anos, caiu ontem ao mar na zona das piscinas do Aquário, no Porto Moniz, e ficou em apuros.

Para o local foi activada a Estação Salva-Vidas do Porto Moniz, ao final da tarde, tendo a equipa do SANAS procedido ao seu resgate.

Com suspeita de trauma nos membros superiores, o homem foi transbordado no cais do Porto Moniz, onde era aguardado por uma ambulância para proceder ao seu transporte até unidade de saúde.

O serviço foi coordenado pelo Centro de Comando e Controle do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e com o MRSC Funchal.