Fragata D. Francisco de Almeida estará na Madeira até amanhã

Encontra-se atracada no Funchal a Fragata D. Francisco de Almeida, pertencente à Marinha Portuguesa. A embarcação ficará na Região até amanhã, domingo.

Os interessados podem visitar a fragata entre as 14h e as 18 horas de hoje. Amanhã haverão visitas entre as 10h e as 12 horas e ainda entre as 14h e as 18 horas.

O NRP D. Francisco de Almeida é comandado pelo Capitão-de-fragata Santos Garcia e conta com uma guarnição de 170 militares, onde se incluem 30 cadetes da Escola Naval.​