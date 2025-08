Utentes regressam amanhã ao Serviço de Internamento do Centro de Saúde de São Vicente

Os utentes do Centro de Saúde de São Vicente que durante a madrugada de hoje tiveram de ser transferidos para outra ala na sequência de um incêndio nesta unidade de saúde deverão regressar amanhã às instalações do internamento de longa duração.

Segundo o director do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Região Autónoma da Madeira, Fábio Camacho, trata-se de 27 utentes acamados com várias dependências e necessidades que derivado a esta situação foram transferidos para as instalações do serviço de atendimento urgente do Centro de Saúde.

Fábio Camacho referiu ainda que a permanência dos utentes no serviço urgente condicionou o funcionamento deste sector até ao final da manhã de hoje, mas adiantou que “a normalidade no atendimento de situações urgentes e emergentes foi restabelecida”

A intervenção técnica deverá estar concluída até ao final do dia de hoje.

O responsável esclareceu ainda que “pouco depois da 1h30 os telefones e computadores do Centro de Saúde deixaram de estar operacionais e que simultaneamente foi identificado fumo numa sala técnica contígua ao internamento de longa duração do Centro de Saúde de São Vicente”.

Atendendo ao cheiro que se intensificava, os profissionais de saúde retiraram os utentes para o exterior das instalações e transferiram de imediato esses 27 utentes institucionalizados para as instalações do serviço de atendimento urgente.