Regata que assinala 600 anos do Foral da Madeira realiza-se amanhã com 14 veleiros

"Está tudo a postos para a Regata Funchal Náutico/600 Anos do Foral da Madeira, que se realiza amanhã, domingo, dia 3 de Agosto, no campo de regatas do Funchal", anuncia o Clube Naval do Funchal.

"A prova contará com a participação de 14 veleiros de cruzeiro, reunindo embarcações da Região e do Continente num evento que alia competição náutica à celebração histórica dos 600 anos do Foral da Madeira", reforça. "Dos barcos inscritos, 8 são oriundos da Região Autónoma da Madeira e 6 provêm do território continental, reforçando a dimensão nacional desta regata, organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Nacional de Cruzeiros, com o apoio da Associação Regional de Vela da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal e da Brisa".

Assim, as embarcações confirmadas são: 'Prodigal Daughter', 'Supernova', 'Te Já', 'Naval Experience', 'São Gabriel', 'Sail la Vie', 'Polaris', 'Polaris 1', 'Mia 2', 'How’re Things', 'Guanche', 'Frederica Devonia', 'Cantabile' e 'Sambuca'.

O programa começa pelas 11h00, com a realização da reunião técnica com os participantes, pelas 14h00 é dado sinal de advertência da regata e pelas 18h00 prevê-se a entrega de prémios.

"Esta é mais uma iniciativa integrada no calendário do Funchal Náutico, promovendo o desporto náutico e celebrando a história e identidade da Madeira num ambiente de festa e convívio entre velejadores", justifica o CNF.