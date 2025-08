Homens armados raptaram mais de 50 pessoas esta semana na Nigéria

Homens armados raptaram mais de 50 pessoas no noroeste da Nigéria esta semana, no âmbito de uma onda de ataques, avança um relatório feito para a ONU com base na observação de especialistas e hoje divulgado pela AFP.

Segundo o documento, divulgado pela agência de notícias France-Presse (AFP), "bandidos armados" invadiram na sexta-feira a aldeia de Sabon Garin Damri, no estado de Zamfara, uma zona há muito assolada pela violência de gangues que raptam pessoas em troca de resgates, saqueiam aldeias e extorquem impostos.

No relatório refere-se que, embora o ataque de sexta-feira tenha sido o primeiro incidente de "rapto em massa" na região registado este ano, "a tendência recente de raptos em massa em Zamfara é preocupante".

Os especialistas adiantam ainda ter observado "uma mudança na estratégia dos bandidos [que passaram a fazer] ataques em grande escala no norte de Zamfara".

Um porta-voz da polícia de Zamfara não respondeu a um pedido de comentário, refere a AFP.

Os estados do centro e noroeste da Nigéria são aterrorizados há anos por gangues criminosos.

A violência, inicialmente ligada a conflitos pelos direitos à terra e à água entre pastores e agricultores, escalou para confrontos relacionados com crime organizado, com os gangues a assumirem o controlo das comunidades rurais onde o Governo tem pouca ou nenhuma presença.

Desde 2011, o tráfico de armas intensificou-se e o Sahel, no seu todo, mergulhou no caos.

A crescente cooperação entre gangues armados e extremistas islâmicos, responsáveis por uma insurgência armada de 16 anos no nordeste, está a agravar os ataques contra um exército que parece sobrecarregado, apesar da coordenação entre a força aérea e o exército.

O recente surgimento do grupo extremista Lakurawa, no noroeste, aumentou a insegurança na região.

No mês passado, "bandidos" em Zamfara mataram 33 pessoas que tinham raptado em fevereiro, apesar do pagamento de um resgate de 33.700 dólares, avançaram autoridades locais e residentes, garantindo que três bebés morreram no cativeiro.

Há duas semanas, pelo menos 95 membros destes gangues foram mortos num ataque aéreo e terrestre no estado do Níger.

Na semana passada, as forças de segurança nigerianas mataram 45 "bandidos" num tiroteio no centro do país, de acordo com um relatório especializado.

A ofensiva, refere-se no documento, foi lançada após os serviços de informações terem alertado para um ataque planeado na área de Iburu e arredores.