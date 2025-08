Farmacêuticas arrastam Wall Street para 'vermelho'

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, penalizada por fortes descidas de empresas farmacêuticas, após o Presidente Donald Trump exigir que estas desçam os seus preços.

Depois de uma sessão que decorreu maioritariamente em terreno positivo, o Dow Jones acabou em baixa de 0,7% e o alargado S&P500 a recuar 0,4%. O tecnológico Nasdaq deslizou ligeiros 0,1%.

Aproximadamente 70% das ações do S&P 500 perderam terreno, sendo que as empresas de saúde representam o maior peso no comportamento do mercado.

As ações do setor da saúde caíram a pique depois de a Casa Branca ter divulgado cartas a solicitar que as grandes empresas farmacêuticas reduzissem os preços e fizessem outras alterações nos próximos 60 dias.

A Eli Lilly & Co. caiu 2,6%, a UnitedHealth Group recuou 6,2% e a Bristol-Myers Squibb recuou 5,8%.

Os ganhos de algumas grandes ações tecnológicas ajudaram a atenuar o impacto do declínio do mercado em geral.

A Meta Platforms subiu 11,3% depois de a empresa-mãe do Facebook e do Instagram ter superado as previsões dos analistas para vendas e lucros, enquanto investe milhares de milhões de dólares em inteligência artificial.

A Microsoft subiu 3,9% depois de também ter divulgado resultados melhores do que os analistas esperavam.

A pioneira do software também deu aos investidores uma atualização encorajadora sobre a sua plataforma de computação em nuvem Azure, que é uma peça central dos seus esforços de inteligência artificial.

As grandes empresas tecnológicas têm sido regularmente a força motriz por detrás de grande parte dos ganhos do mercado, devido ao entusiasmo pelo futuro da inteligência artificial.

A nível macroeconómico, o Departamento do Comércio informou que os preços subiram 2,6% em junho em comparação com o ano anterior, medido pelo índice de despesas com consumo pessoal.

A leitura mais recente do indicador, o preferido da Reserva Federal para a inflação, foi ligeiramente superior às expectativas dos economistas e marca também um aumento face ao ritmo anual de 2,4% em maio.

Os resultados de outra medida de inflação no início deste mês, o índice de preços ao consumidor, também mostraram que a inflação subiu em junho.

A evolução da inflação está a ser monitorizada de perto pelas empresas e pela Fed para avaliar melhor o impacto da abordagem intermitente do Presidente Donald Trump em relação aos impostos sobre as importações.

Empresas como a Ford e a Hershey's alertaram mais recentemente que as tarifas estão a pesar sobre os seus resultados financeiros mais recentes e projetados.

Trump afirmou que vai aplicar tarifas sobre produtos de dezenas de países a partir de sexta-feira, caso não cheguem a acordos com os Estados Unidos durante o dia de hoje.

Os últimos desenvolvimentos no cenário tarifário aparentemente imprevisível incluem uma possível pausa na escalada tarifária com a China e um acordo com a Coreia do Sul.

No entanto, Trump afirmou hoje que entraria num período de negociação de 90 dias com o México sobre o comércio, uma vez que as tarifas de 25% permanecem em vigor.

A incerteza sobre as taxas e a inflação levou a Fed a manter inalterada a sua taxa de juro diretora nas últimas cinco reuniões do banco central, incluindo a que terminou na quarta-feira.

A Fed tem tentado reduzir a taxa de inflação para a sua meta de 2%, mas esta continua teimosamente estagnada acima desse nível.

"A inflação está apenas um pouco acima do objetivo da Fed, mas parece provável que suba no segundo semestre devido às tarifas", disse Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank.