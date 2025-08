Livro sobre "Monumentos ao Emigrante" vai ser lançado nos Açores

O livro "Monumentos ao Emigrante – Uma Homenagem à História da Emigração Portuguesa", concebido pelo historiador da diáspora Daniel Bastos, será lançado a 16 de Agosto na Ilha do Pico, aquela que é a segunda maior e, quiçá, mais emblemática ilha do Arquipélago dos Açores.

"A apresentação desta obra pioneira, uma edição bilingue (português e inglês), prefaciada pelo filósofo e escritor açoriano Onésimo Teotónio Almeida, que assenta no levantamento dos Monumentos de Homenagem ao Emigrante existentes em todos os distritos de Portugal continental, e regiões autónomas da Madeira e dos Açores, estará a cargo do antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que atualmente assume as funções de deputado à Assembleia da República e secretário-geral do Partido Socialista", informa uma nota de imprensa.

"Na mesa de honra da sessão de apresentação do livro estarão também presentes, Ana Brum, Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico; João António das Neves, Cónego da Sé de Angra; Tomás Orlando Cardoso, Presidente do Centro Social da Silveira; e Manuel Eduardo Vieira, reputado empresário e filantropo da comunidade portuguesa na Califórnia", acrescenta.

A obra, como referido, "concebida pelo historiador da diáspora Daniel Bastos, em parceria com o fotógrafo Luís Carvalhido, assente no levantamento dos Monumentos de Homenagem ao Emigrante existentes" no país de norte a sul e ilhas, é apresentada às 20h00, no Salão da Silveira, concelho das Lajes do Pico, no âmbito do encerramento das cerimónias da Festa da Mãe de Deus.

A obra, também como referido, é pioneira e "realizada com o apoio institucional da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, e da Sociedade de Geografia de Lisboa, é um convite a uma viagem pelo passado, com os olhos no presente e futuro, da imagem e memória da emigração em Portugal. Uma viagem através de um itinerário profusamente ilustrado, que percorre todas as regiões de Portugal, onde existem mais de uma centena de monumentos, como bustos, estátuas ou memoriais dedicados ao Emigrante, e que constituem uma relevante fonte material para a compreensão da diáspora lusa espalhada pelos quatro cantos do mundo".

"Como é o caso da estátua do comendador Manuel Eduardo Vieira, natural da Silveira, uma das figuras mais proeminentes da comunidade luso-americana na Califórnia, que através de uma trajetória de mérito empresarial, tornou-se, a partir do Vale de São Joaquim, no maior produtor de batata-doce biológica do mundo. E cuja dimensão empreendedora e filantropa, estiveram na base da inauguração pela edilidade lajense em 2017, na Praceta do Centro Social da Silveira, do qual é um benemérito de referência, de uma estátua em sua homenagem, concebida pelo escultor açoriano Rui Goulart, que eterniza igualmente a generosidade que tem repartido por diversas associações da ilha do Pico".