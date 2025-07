Protecção Civil emite alertas e recomendações para o Rali da Madeira 2025

O Rali da Madeira 2025, que vai para estrada amanhã, atraindo milhares de pessoas às estradas e às serras da Região, coincide com um período de elevado risco de incêndio, que o motivou o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) a alertar para a importância de reforçar os cuidados e adoptar comportamentos preventivos.

De acordo com a nota emitida pela entidade, em função da dinâmica do evento, podem ocorrer: eventuais incêndios rurais, num quadro que poderá dificultar as acções de supressão; concentração de pessoas em áreas rurais e de lazer; incremento do tráfego rodoviário fruto de movimentos pendulares da população durante o evento; e eventual aumento do número de acidentes rodoviários fruto deste movimento.

Nesse sentido, a quem pretende assistir às provas do rali, a Protecção Civil recomenda a "adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural", nomeadamente:

Respeitar sempre as indicações das autoridades e da organização, incluindo o espaço delimitado pelas fitas.

Manter-se em zonas seguras e evitar locais proibidos ou perigosos (valetas, meio da estrada...).

Estar atento, evitando comportamentos de risco perto das zonas de prova.

Manter as crianças sob vigilância constante.

Não levar animais.

Evitar tudo o que possa provocar um incêndio na floresta.

Lembrando que estão proibidas fogueiras e queimadas até 31 de Outubro, a autoridade também aproveita para deixar recomendações à população em geral, tais como: adopte uma condução defensiva, adequando-a ao estado do piso, às condições de visibilidade, ao estado de carga do veículo e à intensidade do trânsito; verifique o bom estado de funcionamento dos veículos; cumpra a legislação em vigor no que respeita à ingestão de bebidas alcoólicas, aquando da condução e à utilização de telemóveis, durante a mesma; esteja atenta às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança; Consulte as estradas condicionadas ou encerradas no site oficial da prova; e caso detecte um incêndio ou outra situação de emergência, ligue o 112.