Protecção Civil registou hoje 69 ocorrências e reavalia quarta-feira estado de alerta

A Proteção Civil registou hoje, até às 17:00, 69 incêndios rurais, envolvendo 1.500 operacionais, 382 meios terrestres e 95 missões aéreas, e deverá reavaliar na quarta-feira o estado de alerta para os próximos dias.

Segundo Carlos Pereira, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, das 69 ocorrências de incêndios rurais, 20 registaram-se "durante a noite, um número ainda significativo".

O adjunto do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, no ponto da situação realizado na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), adiantou que hoje, até às 17:00, três ocorrências requeriam alguma "preocupação", nomeadamente nos concelhos de Vila Real, Celorico de Basto (distrito de Braga), e Arcos de Valdevez (distrito de Viana do Castelo).

"Estas três ocorrências envolvem 727 operacionais, 257 veículos e 13 meios aéreos", revelou Carlos Pereira, acrescentando que, no mesmo período, foram assistidas seis pessoas e um bombeiro foi retirado para uma unidade hospitalar "com ferimentos leves".