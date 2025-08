Push Off Studios celebra 4.º aniversário com festa solidária na Marginal da Ribeira Brava

A empresa de audiovisuais madeirense Push Off Studios vai comemorar o seu 4.º aniversário no sábado de 23 de Agosto com uma festa solidária na Marginal da Ribeira Brava.

O evento, que terá lugar das 15 às 00h30, conta com alguns dos maiores nomes da música electrónica alternativa do País, com destaque para o cabeça de cartaz, o DJ Vibe. A organização sublinha que se trata de "uma verdadeira lenda que marcou gerações com a sua inovação e influência internacional".

Além do DJ Vibe, sobem ao palco nomes como Michael C, Pita, Ventania & Amor, Lira e ainda a tecnologia de Deep Vision, num alinhamento que promete grande intensidade musical, numa festa sem precedentes na localidade. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A entrada será feita mediante donativos livres, sendo que a totalidade do valor angariado reverterá para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O evento marca o início de um ciclo de quatro festas que a Push Off Studios promete organizar até ao final do ano para celebrar os seus quatro anos de actividade.