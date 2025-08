Paulo Silva quer que academia de golfe continue a crescer no Porto Santo

“Enalteço o grande trabalho feito na academia de golfe, por parte dos professores Elizabete Sousa, o Bruno Santos e também o profissional Andrew Oliveira, todos tem realizado um excelente trabalho”, começou por destacar o presidente PXO Golfe Clube, que comemorou, ontem, o seu sétimo aniversário.

Perante um grupo de sócios que se juntou para assinalar a efeméride, Paulo Silva prometeu continuar o calendário de provas, dando primazia às ordens de mérito.

"Tal como disse quando comemoramos o nosso sexto aniversario, após sucessos e desilusões, o balanço é positivo. Sinto que sou mais um jogador e vosso companheiro e o principal objectivo é que cada torneio seja um momento de convívio", vincou o presidente da colectividade, manifestando o seu "orgulho pertencer a este clube golfe”.

Paulo Silva, falando para futuro, comprometeu-se ainda a “dar sempre o nosso melhor à sociedade local, nomeadamente no panorama desportivo local, regional, nacional e, quem sabe no futuro, internacional”.

As comemorações do sétimo aniversario do PXO Golfe Clube tiveram lugar no Clube House do Porto Santo Golfe, com um jantar com muito bom número de sócios, onde o convívio e boa disposição não faltaram.