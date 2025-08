CVP recomenda medidas de prevenção face as temperaturas elevadas

A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) alerta, em nota enviada às redacções, para a onda de calor e persistência dos valores máximos e mínimos elevados da temperatura que está a atingir a Madeira, a partir de 6 de Agosto, com a previsão das temperaturas altas que poderão ultrapassar os 28 °C nas Regiões Montanhosas.

Como já noticiado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para tempo quente nas regiões montanhosas da Madeira, este aviso significa que existe um risco moderado para atividades dependentes das condições meteorológicas até o dia de amanhã.

A CVP explica que este episódio, de acordo com o IPMA, "resulta do transporte de uma massa de ar quente proveniente do norte de África."

Face a este cenário, a CVP apela à população para que adote comportamentos de prevenção e proteção que ajudem a reduzir os riscos associados à exposição ao calor intenso.

Aleta que a persistência das temperaturas altas representa "um risco grave para a saúde, sobretudo para crianças, pessoas idosas, grávidas e pessoas com doenças crónicas. Em situações de isolamento social, é fundamental manter um contacto regular e garantir que essas pessoas estão seguras."

Recomendações da Cruz Vermelha Portuguesa:

Evite a exposição solar nas horas de maior calor (11h–17h);

Beba água com frequência, mesmo sem sede;

Evite bebidas alcoólicas, com cafeína ou com muito açúcar;

Prefira refeições leves, com alimentos frescos e ricos em água (ex.: melancia, saladas);

Use protetor solar com fator elevado, reaplicando-o regularmente;

Nunca deixe crianças, idosos ou animais dentro de veículos estacionados.

Em caso de perigo e de ajuda ligue sempre 112

É também importante estar atento a sinais de insolação ou desidratação, como tonturas, dor de cabeça, náuseas, pele seca, confusão mental ou fraqueza. Em caso de sintomas, deve procurar-se assistência médica imediata, ligando 112.

Pessoas que tomam diuréticos ou anti-hipertensivos devem estar particularmente atentas a sinais de hipotensão, como sensação de desmaio, visão turva ou desorientação. . Em caso de alteração dos sintomas, deve procurar-se assistência médica imediata, ligando 112.